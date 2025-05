Tennis: Paolini, ‘Parigi dopo 2024 resta un posto speciale’

agenzia

L'azzurra 'sono la stessa persona ma mi sento più consapevole'

PARIGI, 23 MAG – “Parigi per quello che ho vissuto l’anno scorso fra Roland Garros e Olimpiadi, resta per me un posto speciale: la prima finale di uno slam, la medaglia d’oro, che non dimenticherò mai…ora che sono qui mi riaffiorano tanti ricordi, tanto divertimento”: Jasmine Paolini è raggiante tornando nella Ville Lumière dopo il trionfo a Roma, soprattutto ritrovando i campi del Roland Garros. “Credo di essere la stessa persona dell’anno scorso – ha detto Jasmine – ma quest’anno sono successe moltissime cose positive. Ecco, sono un po’ più consapevole, continuo a non pensare troppo alle aspettative, ma concentrarmi partita dopo partita”. Come si sente rispetto al suo 2024? “Un anno fa, in questo periodo – ricorda Jasmine – avevo perso il primo turno a Roma…oggi sono una giocatrice con molte più partite importanti sulle spalle, anche se nel tennis può sempre succedere di tutto”.

