Tennis: Parigi-Bercy, Zverev in semifinale

agenzia

Il tedesco batte Tsitsipas in due set 7-5 6-4

ROMA, 01 NOV – Alexander Zverev accede alla semifinale del torneo di Parigi-Bercy. Il tedesco, n.3 al mondo, ha battuto Stefanos Tsitsipas in due set con il punteggio di 7-5 6-4, aggiudicandosi il sedicesimo confronto in carriera contro il greco. Nell’ultimo Masters della stagione, Tsitsipas, nonostante un’annata complicata, con un solo titolo in bacheca e un ranking scivolato fino alla dodicesima posizione, è arrivato con qualche speranza di potersi qualificare alle Atp Finals di Torino.

