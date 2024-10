Tennis: Pechino; doppio, Errani e Paolini in semifinale

agenzia

Azzurre battono la brasiliana Haddad Maia e la tedesca Siegemund

ROMA, 04 OTT – Sara Errani e Jasmine Paolini si guadagnano un posto in semifinale al China Open, il WTA 1000 di Pechino. Le azzurre hanno battuto 7-5 4-6 10-8 la brasiliana Beatriz Haddad Maia e la tedesca Laura Siegemund. Errani e Paolini hanno raggiunto la sesta semifinale del 2024. Quest’anno hanno conquistato il titolo a Linz e agli Internazionali BNL d’Italia, e festeggiato a Parigi la prima storica medaglia d’oro per l’Italia nel tennis ai Giochi Olimpici. Hanno raggiunto anche la finale al Roland Garros e la semifinale al WTA di Miami. Affronteranno le statunitensi Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands, che le hanno battute proprio a Miami. “Vedremo come andrà stavolta” ha detto Errani dopo la partita. “Siamo state sempre positive nel tie-break. C’era comunque tensione, abbiamo giocato ottimi punti, siamo rimaste concentrate” ha detto Paolini. “E’ stato un match molto duro, alla fine siamo state anche un po’ fortunate. Speriamo di continuare così”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA