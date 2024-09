Tennis: Pechino; qualificazioni, Fognini subito fuori

agenzia

Ligure rimontato dal francese Rinderknech dopo due ore partita

ROMA, 24 SET – Nulla da fare per Fabio Fognini, l’unico italiano in gara nelle qualificazioni del “China Open” sul cemento dell’Olympic Green Tennis Center (ATP 500 – montepremi $3.720.165) di Pechino, combined con un WTA 1000. Il 37enne di Arma di Taggia, n.80 ATP, è stato battuto in rimonta per 3-6 6-2 6-3, dopo quasi due ore e un quarto di lotta, dal francese Arthur Rinderknech, n.60 del ranking e quarta testa di serie delle “quali”, che si è così preso la rivincita per la sconfitta rimediata dal ligure al primo turno sulla terra rossa di Monte-Carlo nel 2022. Il 29enne di Gassin si giocherà un posto nel main draw contro il teen-ager ceco Jakub Mensik, n.66 del ranking.

