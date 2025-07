Tennis, per il palermitano Federico Cinà esordio vincente al torneo “Città di Trieste”

Sport

Esordio positivo per Federico Cinà nel “Città di Trieste”, torneo Challenger 100 (montepremi 145.250 euro) organizzato dalla Tennis Events Fvg sui campi in terra rossa del Tennis Club Triestino. Il 18enne di Palermo, n.279 ATP, semifinalista a Modena e in tabellone con una wild card, ha superato in rimonta per 6-7(5) 7-5 6-3 l’argentino Juan Pablo Ficovich, n.155 del ranking: prossimo ostacolo il vincente del match tra il ceco Maxim Mrva, n.501 ATP, proveniente dalle qualificazioni, ed il georgiano Nikoloz Basilashvili, n.126 del ranking e sesto favorito del seeding. Interrotto per oscurità, invece, il match tra Andrea Picchione, n.465 ATP, promosso dalle qualificazioni, e Ugo Blanchet, n.173 del ranking, con il francese avanti 76(3) 2-2. In tabellone ci sono altri 3 tennisti italiani (Giulio Zeppieri, Matteo Gigante e Stefano Travaglia), i cui match d’esordio sono sati rinviati a domani. Al secondo turno c’è già anche l’altro siciliano Marco Cecchinato. Giovedì il 32enne di Palermo, n.300 del ranking (wild card), reduce dal titolo vinto a Milano e dai quarti raggiunti a Modena la scorsa settimana, si giocherà un posto tra i migliori otto.

