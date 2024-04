Tennis: pioggia a Miami, slitta l’inizio dei match

agenzia

A rischio la giornata, in programma anche Sinner-Vavassori

ROMA, 22 MAR – La pioggia mette a rischio la terza giornata di gare al Masters 1000 di Miami. Intanto a causa del maltempo è slittato l’inizio dsi match in programma oggi, tra l’altro il derby azzurro tra Sinner e Vavassori. Al momento nessuno è sceso in campo e il via è ritardato di almeno un’ora sul programma (le 17 italiane) proprio per la pioggia che continua a scendere senza sosta in Florida. Dovevano giocare anche Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Jasmine Paolini e Camila Giorgi. Le previsioni meteo comunque non promettono nulla di buono anche per le prossime ore.

