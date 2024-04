Tennis: piove a Montecarlo, posticipato l’inizio dei match

agenzia

Slitta a non prima delle 12.30

MONTE CARLO, 09 APR – La pioggia ha costretto gli organizzatori a posticipare l’inizio della terza giornata del Monte-Carlo Masters 1000 di oggi e probabilmente causerà notevoli disagi al programma. L’inizio degli incontri era previsto per le 11.00, con il match tra Stan Wawrinka e Alex De Minaur sul campo principale Rainier III. In un primo momento l’inizio era stato spostato alle 11.30 ma per l’intensità della pioggia, che non ha smesso di cadere dall’inizio della mattinata, è stato nuovamente rinviato a non prima delle 12.30.

