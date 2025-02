Tennis: polizia di Dubai ferma lo stalker della Raducanu

agenzia

L'uomo ha ricevuto un ordine di allontanamento

ROMA, 20 FEB – L’uomo accusato di “stalkeraggio” nei confronti della tennista britannica Emma Raducanu durante un torneo a Dubai è stato arrestato dalla polizia locale ed ha ricevuto un ordine di allontanamento. La 22enne era scoppiata in lacrime sul campo martedi’ e si era rifugiata dietro la sedia dell’arbitro durante l’incontro contro la ceca Karolina Muchova. La tennista aveva avvertito l’arbitro indicando uno spettatore in tribuna, che è stato portato fuori dal campo. Quest’uomo si era avvicinato alla vincitrice di Wimbledon 2021 lunedì in un’area pubblica, le aveva dato una lettera e scattato una foto prima di sedersi sul bordo del campo nelle prime file per la sua partita di martedì. “In seguito alla denuncia di Raducanu, la polizia di Dubai ha arrestato un turista che si è avvicinato a lei, le ha lasciato un biglietto, l’ha fotografata e ha avuto un comportamento che la metteva a disagio”, ha detto la polizia in un comunicato. Mentre Raducanu ha successivamente scelto di ritirare la denuncia, l’individuo ha firmato un impegno formale a mantenere le distanze con lei”, ha aggiunto la polizia. La WTA aveva già annunciato che lo avrebbe bandito da tutti i suoi eventi futuri.

