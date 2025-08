Tennis: primo allenamento per Sinner a Cincinnati

agenzia

In campo tre settimane dopo il trionfo a Wimbledon

ROMA, 04 AGO – Primo allenamento per Jannik Sinner a Cincinnati. L’italiano, tre settimane dopo lo storico trionfo a Wimbledon, ha provato il cemento statunitense in vista del Masters 1000 che inizia giovedì. Il 23enne di Sesto Pusteria è sceso in campo nel pomeriggio (notte italiana). Dovrà difendere il titolo vinto lo scorso anno quando sconfisse in finale Frances Tiafoe. L’esordio nel torneo dell’altoatesino, come tutte le teste di serie che hanno un “bye” al primo turno, è previsto nel week-end.

