Tennis: qualificazioni Roland Garros; Gigante al turno decisivo

agenzia

Battuto 6-4 6-4 lo statunitense Zachary Svajda

ROMA, 21 MAG – Matteo Gigante ha raggiunto il terzo turno delle qualificazioni del Roland Garros. In un’ora e 17 minuti il mancino romano, n. 167 del mondo, ha sconfitto 6-4 6-4 lo statunitense Zachary Svajda. Al turno decisivo contenderà un posto nel tabellone al 21enne danese Elmer Moller, numero 108 ATP, che non ha mai affrontato in carriera.

