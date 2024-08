Tennis: ranking Atp, Cobolli guadagna 15 posizioni

agenzia

Sinner sempre leader, Korda in Top 20 dopo vittoria Washington

ROMA, 05 AGO – E’ di Flavio Cobolli il balzo in avanti più consistente effettuato nel ranking Atp da un tennista italiano. Complice il torneo olimpico di Parigi 2024 che ha visto impegnati la maggior parte dei giocatori, i due circuiti Atp e Challenger hanno visto i loro protagonisti approfittare della situazione per incamerare punti preziosi. L’azzurro, sconfitto in finale da Korda, è ora n.33 del mondo alle spalle di Luciano Darderi in virtù delle quindici posizioni da lui scalate questa settimana. Al comando resta sempre Jannik Sinner, che inaugura la sua nona settimana in vetta al ranking. L’unico cambiamento nella Top 10 è il polacco Hubert Hurkacz, che sale di un posto (6/o) a scapito dell’australiano Alex De Minaur (7/o), minime la variazioni che riguardano gli altri italiani in classifica. Poche le variazioni anche nella top20 del ranking dove fa il suo ingresso in 18/a posizione il vincitore di Washington, Sebastian Korda.

