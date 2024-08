Tennis: ranking Wta, Paolini quinta. Sabalenka torna seconda

agenzia

ROMA, 20 AGO – Jasmine Paolini si conferma al quinto posto del ranking Wta. L’italiana ha un vantaggio di otto punti su Jessica Pegula. La bielorussa Aryna Sabalenka approfitta della sua vittoria a Cincinnati per recuperare il secondo posto mondiale ai danni della statunitense Coco Gauff, ma sempre a distanza dalla la polacca Iga Swiatek. Nonostante la sconfitta in semifinale contro la Sabalenka a Cincinnati, la numero 1 al mondo mantiene un solido vantaggio in una classifica che domina senza interruzioni da quasi 10 mesi. Classifica Wta: 1. Iga Swiatek (Pol) 10695 punti 2. Aryna Sabalenka (Blr) 8016 (+1) 3. Coco Gauff (Usa) 6743 (-1) 4. Elena Rybakina (Kaz) 5931 5. Jasmine Paolini (Ita) 5168 6. Jessica Pegula (Usa) 5160 7. Zheng Qinwen (Chn) 3980 8. Barbora Krejcikova (Cze) 3571 (+1) 9. Maria Sakkari (Gre) 3515 (-1) 10. Jelena Ostapenko (Ltv) 3428 (+1) Restano cinque le azzurre tra le prime cento del mondo nel ranking Wta. Alle spalle della Paolini, Elisabetta Cocciaretto risale alla posizione numero 64 mentre Lucia Bronzetti scivola indietro di una posizione al numero 69. Dieci posti in meno anche per Martina Trevisan, che scende al numero 91, mentre Sara Errani è ora numero 94 (+1). Significativo salto in avanti di Lucrezia Stefanini, semifinalista all’Itf 100 di Cary e risalita di quindici posizioni fino alla numero 164. Top 100 italiane 5. Paolini, Jasmine 5.168 punti (0) 64. Cocciaretto, Elisabetta 963 (+3) 69. Bronzetti, Lucia 916 (-1) 91. Trevisan, Martina 788 (-10) 94. Errani, Sara 760 (+1)

