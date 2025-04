Tennis: Rune subito fuori a Montecarlo, si ritira contro Borges

agenzia

Il danese la scorsa settimana si è infortunato ad un ginocchio

ROMA, 08 APR – Si ferma al debutto l’avventura di Holger Rune al Masters 1000 di Montecarlo. Il danese esce dopo aver abbandonato per ritiro il match con il 28nne portoghese Nuno Borges, numero 43 del ranking Atp. Rune, numero 12 al mondo e 10 del torneo rivierasco, aveva già perso il primo set per 6-2. La scorsa settimana il danese si è ritirato da un torneo esibizione a Nimes, in Francia, per un problema ad un ginocchio. Borges al secondo turno affronterà lo spagnolo Pedro Martinez che ha eliminato Lorenzo Sonego.

