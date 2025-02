Tennis: Ruud difende Sinner, faccio sempre il tifo per lui

agenzia

Il norvegese: 'Salta dei tornei per qualcosa che non ha fatto'

ROMA, 25 FEB – “Salterà quattro Masters 1000 per qualcosa che non ha fatto intenzionalmente. Faccio il tifo per lui, so che si sarebbe voluto difendere in un processo pubblico, ma i rischi si sa sono sempre alti”. Casper Ruud si schiera in difesa di Jannik Sinner: il tennista norvegese, impegnato al torneo Atp 500 di Acapulco dove ha battuto il francese Arthur Rinderknech 6-4, 6-3, parla del numero uno al mondo che sta scontando tre mesi di sospensione per il caso clostebol. “Mi dispiace per quello che è successo – le parole di Ruud -. Secondo me non ha fatto nulla di male, tifo per lui e spero vada avanti a testa alta. Vederlo giocare è una gioia e mi auguro che i tre mesi passino in fretta, è triste per il nostro sport quando accade qualcosa al numero uno”. “Sarebbe stato meglio un processo, non si mai come va a finire – ha aggiunto il numero 5 del ranking, parlando anche dell’accordo raggiunto tra Sinner e la Wada -. Se fossi stato al suo posto avrei preferito difendermi in un processo pubblico e so che lo voleva anche lui. Ma si rischi di essere dichiarati colpevoli, ci sono tanti casi di persone finite in galera da innocenti. A questo punto l’accordo di tre mesi era qualcosa che le due parti erano contente di fare”.

