Tennis: Sabalenka sempre n.1, Paolini si conferma al sesto posto

Ranking Wta: sale sul podio l'americana Pegula

ROMA, 07 APR – Jasmine Paolini si conferma prima delle azzurre del tennis nella classifica mondiale, stabile al sesto posto. Alle sue spalle fa un passo avanti Lucia Bronzetti (n.59) mentre scivola indietro di quattro posti Elisabetta Cocciaretto (n.89). Una sola variazione in top ten con Aryna Sabalenka saldamente in testa davanti a Iga Swiatek: sul terzo gradino del podio irrompe l’americana Jessica Pegula. “Scalatrici” della settimana Kenin (n.34; +10) e Tomljanovic (n.79; +8). Tra le altre azzurre perdono una posizione sia Martina Trevisan, ferma ai box per un’operazione al piede sinistro, ora numero 146, che Lucrezia Stefanini (149). Entrambe scavalcano Sara Errani: la veterana azzurra, in top ten di doppio, scivola indietro di 28 posti ed è ora numero 152. Questa settimana non ci sono tornei per lasciare spazio alle qualificazioni di Billie Jean King Cup (l’Italia, campione in carica è ammessa direttamente alle Finals di novembre a Shenzhen).

