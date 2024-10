Tennis: Shangai; Fognini batte Darderi, eliminato Nardi

agenzia

Al secondo turno il ligure affronterà Tommy Paul

ROMA, 02 OTT – Nella prima giornata del Masters 1000 di Shanghai Fabio Fognini ha vinto il derby con Luciano Darderi mentre Luca Nardi ha perso contro Alexander Muller. Fognini (80), che a Shanghai ha raggiunto i quarti nel 2019, ha sconfitto 6-4 6-7(5) 6-4 Darderi (42) e al secondo turno affronterà Tommy Paul, numero 13 del mondo e 12ma testa di serie. Esordio amaro per Luca Nardi: il 21enne di Pesaro, n.89 del ranking, è stato battuto per 46 61 61, in un’ora e 35 minuti di partita, dal francese Alexandre Muller, n.74.

