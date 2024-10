Tennis: Shanghai; Arnaldi avanti, battuto statunitense Svajda

agenzia

Il 23enne sanremese vince in tre set

ROMA, 04 OTT – Buona la prima per Matteo Arnaldi nel “Rolex Shanghai Masters”, penultimo ATP Masters 1000 della stagione che si sta disputando sui campi in cemento del Qi Zhong Stadium della metropoli sulla costa centrale della Cina. Il 23enne sanremese, n.36 ATP e 29esima testa di serie, entrato in gara direttamente al secondo turno, si è imposto in rimonta per 6-7(2) 6-2 6-4, dopo una battaglia di oltre due ore e mezza, sullo statunitense Zachary Svajda, n.131 del ranking, proveniente dalle qualificazioni. Arnaldi troverà al terzo turno il vincitore della sfida tra il brasiliano Thiago Seyboth Wild, n.88 ATP, ed il russo Daniil Medvedev, n.5 del ranking e del seeding

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA