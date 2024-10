Tennis: Shanghai; Fritz in semifinale dal lato di Djokovic

agenzia

Americano supera il belga Goffin in due set, 6-3 6-4

ROMA, 11 OTT – Taylor Fritz e’ il terzo semifinalista del Masters 1000 di Shanghai, aspettando il match di Novak Djokovic che nei quarti affronta il 19enne ceco Jakub Mensik, numero 65 al mondo. Fritz, finalista agli Us Open contro Sinner e numero 7 del ranking Atp, ha superato in scioltezza il belga David Goffin (66), in due set, 6-3, 6-4.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA