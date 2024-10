agenzia

Vittoria in rimonta per l'altoatesino

ROMA, 06 OTT – Vittoria in rimonta per Jannik Sinner che conquista gli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro, numero 1 dell’Atp, ha sofferto contro l’argentino Tomas Etcheverry e si è imposto in tre set 6-7 6-4 6-2.

