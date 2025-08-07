Tennis: show in casa, la 18enne Mboko in finale a Montreal

agenzia

La canadese n.85 elimina Rybakina, sfiderà Naomi Osaka

ROMA, 07 AGO – Una sfida inedita, ed anche generazionale. Al Wta 1000 di Montreal, la stellina di casa Victoria Mboko, n.85 del ranking e in tabellone grazie ad una wild card, approda in finale dove affronterà la quattro volte campionessa Slam ed ex regina del tennis mondiale Naomi Osaka, ora n.49. La 18enne rivelazione ha battuto in rimonta 1-6 7-5 7-6(4), dopo una maratona di oltre due ore e tre quarti ed un match-point annullato, la kazaka Elena Rybakina, n.12 e nona favorita del torneo, mentre la 27enne giapponese si è imposta 6-2 7-6(7), in poco meno di due ore, sulla danese Clara Tauson. Con una straordinaria rimonta Mboko, che era sotto per 4-2, 5-3 e 6-5 con Rybakina al servizio nel terzo set, ha riaggiornato il suo personale libro dei record, che è solo all’inizio, visto che per la giovane canadese si tratta solo della settima partecipazione al tabellone principale di un torneo del circuito maggiore. Victoria è infatti la prima giocatrice canadese a sconfiggere tre ex campionesse Slam (Rybakina, Gauff, Kenin) in un singolo evento WTA nell’era Open ed è la quarta finalista canadese nel torneo di casa più importante nell’Era Open dopo Faye Urban (1968 e 1969), Vicky Berner (1969) e Bianca Andreescu (2019), la più giovane tra queste e la prima a riuscirci a Montreal.

