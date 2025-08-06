Tennis: Sinner a Cincinnati, “Il gomito non fa più male”

agenzia

In campo con la fascia, "Mi piace la sensazione, dà stabilità"

ROMA, 06 AGO – “Il gomito non fa male, ma mi piace la senzazione che dà la manica. Dà un po’ più di stabilità nell’impatto con la palla. L’avevo usata anche a Wimbledon e mi era piaciuta”. Jannik Sinner parla in conferenza stampa a Cincinnati, dove tornerà in campo per la prima volta dopo la vittoria di Wimbledon al Masters 1000, e rassicura i tifosi sulle sue condizioni.

