Tennis: Sinner ancora n.1 Atp. Quattro italiani nella top 40

Azzurro certo di chiudere in testa anche dopo Wimbledon

ROMA, 23 GIU – Grazie al titolo vinto al Queen’s, Carlos Alcaraz riduce a 1.130 punti il gap da Jannik Sinner, sconfitto negli ottavi da Alexander Bublik a Halle, primo torneo da Parigi-Bercy 2023 in cui non sia arrivato almeno ai quarti. L’azzurro inizierà Wimbledon, la prossima settimana, con 10.430 punti e la certezza di restare in vetta anche dopo i Championships, comunque vada il terzo Slam della stagione. Nella peggiore delle ipotesi, ovvero un’eliminazione al primo turno, il primo posto di Sinner non sarebbe in immediato pericolo. Alcaraz, infatti, arriva a Wimbledon con 9.300 punti ed, essendo campione in carica, non può guadagnarne. Nel ranking di questa settimana, su cui baserà il sorteggio di Wimbledon, l’Italia si presenta con quattro giocatori tra i Top 40, che saranno teste di serie: oltre a Sinner, nella lista figurano Lorenzo Musetti (n. 7), Flavio Cobolli (24) e Matteo Berrettini (35). Gli italiani in top 100: 1 (=0) Jannik Sinner 10.430 7 (=0) Lorenzo Musetti 4.150 24 (=0) Flavio Cobolli 2.020 35 (-1) Matteo Berrettini 1.515 44 (-3) Matteo Arnaldi 1.215 48 (-2) Lorenzo Sonego 1.165 56 (=0) Luciano Darderi 1.004 74 (-2) Mattia Bellucci 836 94 (=0) Luca Nardi 655 Saranno dieci complessivamente gli italiani direttamente ammessi in tabellone, in cui è rientrato anche Fabio Fognini dopo gli ultimi forfait di Arthur Fils e Casper Ruud. La classifica Atp top 10: 1 (=0) Jannik Sinner (Ita) 10.430 2 (=0) Carlos Alcaraz (Spa) 9.300 3 (=0) Alexander Zverev (Ger) 6.500 4 (+2) Jack Draper (Gbr) 4.650 5 (-1) Taylor Fritz (Usa) 4.635 6 (-1) Novak Djokovic (Srb) 4.630 7 (=0) Lorenzo Musetti (Ita) 4.150 8 (+1) Holger Rune (Dan) 3.530 9 (+2) Daniil Medvedev (Rus) 3.420 10 (=0) Ben Shelton (Usa) 3.170 .

