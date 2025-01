Tennis: Sinner, ‘Australian Open speciali, sono qui per lo Slam’

agenzia

Clostebol? Ci penso e a Kyrgios non rispondo, non ho fatto nulla

ROMA, 10 GEN – “Melbourne è un posto speciale e il ricordo di quello che è accaduto un anno fa rimarrà sempre nella mia testa. Sono felice di essere di nuovo qui, non so cosa accadrà quest’anno ma sono curioso di sapere cosa mi dirà questo torneo”: così Jannik Sinner nel media day di avvicinamento agli Australian Open che prenderanno il via domenica dove si presenta da campione in carica. Il numero 1 al mondo nel primo turno del torneo affronterà il cileno Nicolas Jarry, prima uscita ufficiale dopo un 2024 straordinario: “Lo scorso anno ci sono state molte prime volte, non solo gli Slam e il numero uno del mondo… – ha aggiunto l’altoatesino – Certo, gli obiettivi non mancano, a cominciare dagli altri due Slam. Lo scorso anno avrei potuto gestire meglio qualche situazione ma a 23 anni non sempre sai quali siano le cose giuste da fare. Ho imparato molto e spero di riuscire a gestire meglio alcune situazioni fuori dal campo”. “Ho deciso di non giocare tornei prima di questo – ha spiegato – perché la stagione è molto lunga. Lo scorso anno ho chiuso l’anno con la Coppa Davis, e il tempo per riposare e resettare a quel punto non è molto”. Immancabile una domanda su Kyrgios e le sue ‘sparate’: “Non voglio commentare quello che dicono Nick o gli altri giocatori – conclude il numero 1 del mondo – ; io so come sono andate le cose, so di non aver fatto nulla di male ed è per questo motivo che sono ancora qui e sto ancora giocando. Per me la cosa che conta davvero è avere al mio fianco le persone che mi vogliono bene. Il caso Clostebol? Mentirei se dicessi che non penso a quello che è accaduto e che ho dimenticato; è una cosa che mi accompagna oramai da qualche mese ma in questo momento siamo in una fase in cui non si sanno molte cose. Io non ne so molto più di voi”.

