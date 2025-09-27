Tennis: Sinner ‘cerco cose nuove, ma non devo cambiare troppo’

agenzia

'Devo stare attento a non perdere quello che sono'

ROMA, 27 SET – “Sto cercando di fare cose nuove in campo, e su questo sto spendendo abbastanza forza mentale, però dobbiamo stare attenti a non far troppo. Non dobbiamo stravolgere la mia identità, cambiare tutto quello che sono come giocatore”. Cosi’ Jannik Sinner spiega vittoria e difficolta’ nel secondo turno del China Open, contro Terence Atmane. “In questo momento sto provando a fare, diciamo, l’80% del mio tennis abituale e un 20% di novità; secondo me dovrei arrivare al 90-95% di quel che sono io e provare a cambiare un 5% e magari all’inizio fare queste cose diverse nei momenti più più tranquilli. Sto pensando soprattutto alle rotazioni al servizio, poi oggi ho provato di più la palla corta, il serve and volley – ha spiegato l’azzurro – Ma devo stare attento a non perdere quello che sono. Comunque fa tutto parte del processo, è normale”. Impossibile dopo due partite che il ricorso a colpi o soluzioni meno abituali venga naturale. “Penso ancora troppo, è impossibile automatizzare tutto in così poco tempo” ha ammesso. Nei quarti sfidera’ l’ungherese Marozsan. “Ci siamo affrontati ad Halle più di un anno fa – ha detto Sinner in conferenza stampa – Sta giocando bene. Ho visto le sue partite qui, ha dei picchi molto alti, colpisce forte e ha un gran tocco. E’ una nuova sfida e non vedo l’ora di affrontarla”.

