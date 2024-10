Tennis: Sinner ‘contento del match, ora vediamo in semifinale’

agenzia

'Ottima partita, Medvedev non era al top spero recuperi presto '

ROMA, 10 OTT – “Sono contento di essere in semifinale. Oggi è stata un’ottima partita, Medvedev ha avuto un problema alla spalla e non è riuscito a tirare il dritto come avrebbe voluto, mi auguro che recuperi presto”: così Jannik Sinner al termine del quarto di finale contro Medvedev al Masters di Shanghai. “Abbiamo preparato bene il match e sono riuscito ad attuare il piano tattico – ha aggiunto Sinner – Vedremo cosa riuscirò a fare in semifinale”.

