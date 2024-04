Tennis: Sinner, festeggiamenti ? Mi basta una cena tranquilla

agenzia

La serata nel solito ristorante italiano a Downtown Miami

ROMA, 01 APR – Se qualcuno si è immaginato Jannik Sinner pronto a stappare una bottiglia di champagne per la vittoria del Miami Open che l’ha proiettato al secondo posto del ranking Atp ha sbagliato: “Non sono un ragazzo da grandi festeggiamenti – ha detto l’altoatesino in conferenza stampa, ribadendo sobrietà e disciplina – Mi basta una cena tranquilla con il mio team (la serata dopo il successo l’ha passata a Downtown Miami, nel solito ristorante italiano che lo ha accolto nel corso delle due settimane del torneo, ndr). E’ stata una settimana speciale e ne sono contento, ma ora si torna a casa e si comincia a preparare Montecarlo. Non c’è molto tempo”.

