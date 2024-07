Tennis: Sinner in Canada, ‘non vedo l’ora di ripartire’

agenzia

L'altoatesino al lavoro per il Masters 1000 di Montreal

ROMA, 31 LUG – Il forfait ai Parigi 2024 per la tonsillite è alle spalle e ora Jannik Sinner è in Canada dove parteciperà al Masters 1000 di Montreal in programma dal prossimo 6 agosto, tappa di avvicinamento agli Us Open. Con un post pubblicato sui suoi canali social nella notte italiana, l’altoatesino, – n.1 del ranking Atp – si è detto impaziente di ricominciare a giocare: “È bello ricominciare a colpire e non vedo l’ora di ripartire da qui” ha scritto su Instagram pubblicando anche due foto durante l’allenamento.

