agenzia

Il n.1 al mondo ha battuto il cinese Zhang in due set

ROMA, 22 GIU – Jannik Sinner vola in finale al torneo Atp 500 di Halle. Sull’erba il n.1 al mondo ha battuto il cinese Zhang Zhizhen in due set con il punteggio di 6-4 7-6 e domani per il titolo affronterà il polacco e compagno di doppio Hubert Hurkacz,

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA