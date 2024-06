Tennis: Sinner non si ferma, vince anche in doppio ad Halle

agenzia

Il n.1 in coppia con Hurkacz batte gli americani Lammons-Withrow

ROMA, 19 GIU – Jannik Sinner vince anche in doppio ad Halle. Dopo l’esordio da n.1 nel singolare, l’azzurro in coppia con l’amico Hubert Hurkacz batte all’esordio gli statunitensi Lammons e Withrow, teste di serie numero 3 in tre set con il punteggio di 6-4 5-7 11-9. Al prossimo turno affronteranno i francesi Reboul e Doumbia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA