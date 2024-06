Tennis: Sinner numero 1 Atp, Berettini sale di 30 ed è 65mo

agenzia

Musetti stabile al 30mo. Darderi scala di sette ed è 34mo

ROMA, 17 GIU – Jannik Sinner saldamente in testa alla classifica Atp e Matteo Berettini, che scala 30 posizioni, in forte risalita. Il ranking mondiale di tennis mostra nove italiani nelle prime 100 posizioni. L’altoatesino guida con 9.480 punti davanti a Carlos Alcaraz (8.500) e Novak Djokovic (8360). Alle loro spalle ben distanti Alexander Zverev (6.885) e Daniil Medvedev (6.485). Andrey Rublev (4.710) è sesto davanti ad Alex De Minaur (4.085) salito di due posizioni scapito di Casper Ruud (4.025) e Hubert Hurkacz (3.950), decimo Grigor Dimitrov (3.775). Tra gli azzurri spiccano Lorenzo Musetti (30mo) e Luciano Darderi capace di salire di altre sette posti in 34ma posizione, proprio davanti a Matteo Arnaldi. Flavio Cobolli è 49mo. Lorenzo Sonego 57mo. Grande balzo di Matteo Berettini che sale di 30 e diventa numero 65. Luca Nardi è 72mo. Chiude Fabio Fognini con il numero 100.

