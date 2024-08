Tennis: Sinner nuovi problemi all’anca, ‘ma a Us Open al 100%’

agenzia

Fuori ai quarti di Montreal: spero di tornare in forma presto

ROMA, 11 AGO – “Tutto a posto, per gli Us Open sarò al 100%”. Jannik Sinner rassicura tutti sulle sue condizioni fisiche, dopo che nel quarto di finale di Montreal perso in tre set con Rublev si e’ ripresentato il dolore all’anca destra che lo ha afflitto nei mesi scorsi. “Credo che questo tipo di cose siano un po’ più mentali che fisiche – ha spiegato Sinner dopo il quarto perso col russo -. Anche se so che il mio corpo non è così pronto come vorrei a causa delle scorse settimane, ma è uno stato anche mentale. Speriamo di tornare in forma. Ovviamente ora fare miracoli nei prossimi cinque giorni non è possibile, quindi essere pronto per Cincinnati al 100% non penso sia ipotizzabile, ma penso di essere in grado di farlo per lo US Open, che è anche l’evento principale dello swing nordamericano, l’ultimo Slam dell’anno. Quindi ci sto puntando” Sinner e’ stato costretto a una maratona di due incontri in un giorno, dopo le interruzioni di giovedi’, e ha battuto il cileno Tabilo guadagnando olre ai quarti la matematica certezza dell’accesso alla Atp Finals. Poi nei quarti si e’ piu’ volte piegato sulla schiena e massaggiato l’anca ai cambi campo, senza mai pero’ chiedere l’intervento del medico o del fisioterapista, consigliato dal coach Chaill. “Il problema fisico? È una spiegazione molto semplice: oggi giocare due partite in un giorno è stata sicuramente dura per tutti perché non è quello a cui siamo abituati”

