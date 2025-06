Tennis: Sinner, “onestamente un po’ di pausa mi fa bene”

agenzia

"Qualche giorno di pausa, poi una settimana per Wimbledon"

ROMA, 19 GIU – “E’ andata così oggi, c’è da accettarlo. Mi serve qualche giorno di pausa prima di Wimbledonm, poi abbiamo una settimana per prepararci. Ma ora onestamente un po’ di pausa mi fa bene”. Così Jannik Sinner, ai microfoni di Sky Sport, analizza la sua sconfitta contro Aleksandr Bublik ad Halle. “Il primo set ho giocato un buon tennis. Ho avuto le mie chance nel secondo con tante palle break ed ho anche servito, poi lui in quel game dove mi ha breakato è stato molto bravo. Sai, sull’erba è un momento che sei breakato. Nel terzo ho avuto una palla facile sul rovescio che ho sbagliato e da quel momento lì…”; conclude il mumero 1. Soddisfatto invece Bublik: “Ho servito bene. Se ho la possibilità di battere un giocatore come Sinner è solo tra uno Slam ed un altro. Ho giocato con lui due settimane fa ed era un giocatore diverso”, spiega il kazako.

