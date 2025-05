Tennis: Sinner sempre n.1, Alcaraz torna secondo in classifica

agenzia

Musetti ottavo. Crollo Tsitsipas che scende al 20mo posto

ROMA, 19 MAG – Jannik Sinner si conferma numero 1 della classifica settimanale dell’Atp mentre Carlos Alcaraz, vincitore a Roma, ha ripreso il secondo posto da Alexander Zverev ma rimane a distanza dall’italiano. Nella Top 10, Lorenzo Musetti raccoglie i frutti della sua semifinale a Roma (con le vittorie su Medvedev e Zverev) e conquista l’ottavo posto mondiale, la sua migliore classifica. Finalista a Roland-Garros nel 2021, Stefanos Tsitsipas perde ancora un posto e diventa 20o dopo la sconfitta al terzo turno a Roma. Il 26enne greco non è mai uscito dalla Top 20 da quando vi è entrato il 13 agosto 2018. Al contrario, il giovane ceco Jakub Mensik (19 anni), uscito agli ottavi a Roma, continua la sua progressione per entrare nella Top20 e raggiungere il suo miglior piazzamento (19o, +2). Classifica Atp: 1. Jannik Sinner (Ita) 10.380 punti 2. Carlos Alcaraz (Spa) 8.850 (+1) 3. Alexander Zverev (Ger) 7.285 (-1) 4. Taylor Fritz (Usa) 4.625 5. Jack Draper (Gbr) 4.610 6. Novak Djokovic (Srb) 4.080 7. Casper Ruud (Nor) 3.905 8. Lorenzo Musetti (Ita) 3.860 (+1) 9. Alex De Minaur (Aus) 3.635 (-1) 10. Holger Rune (Dan) 3.440 11. Daniil Medvedev (Rus) 3.290 12. Tommy Paul (Usa) 3.210 13. Ben Shelton (Usa) 2.980 14. Arthur Fils (Fra) 2.845 15. Frances Tiafoe (Usa) 2.625 (+1) 16. Grigor Dimitrov (Bul) 2.595 (-1) 17. Andrey Rublev (Rus) 2.540 18. Francisco Cerundolo (Arg) 2.475 19. Jakub Mensik (Cze) 2.272 (+2) 20. Stefanos Tsitsipas (Gre) 2.270 (-1) .

