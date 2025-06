Tennis: Sinner sempre n.1 Atp, allunga malgrado ko a Parigi

agenzia

Musetti ad un passo dalla top 5. Cobolli è 25mo, Berrettini 28mo

ROMA, 09 GIU – Nonostante la dolorosa sconfitta contro Carlos Alcaraz nella finale più lunga di sempre al Roland Garros, Jannik Sinner mantiene 2.030 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz nella classifica Atp. Alcaraz, che aveva vinto il Roland Garros anche nel 2024, non ha aggiunto punti in classifica rispetto al ranking precedente. Sinner ne ha guadagnati 500. Il Roland Garros ha certificato anche lo status di top player di Lorenzo Musetti, che ha guadagnato un’altra posizione in classifica, è numero 6 questa settimana, distante appena 70 punti dall’ingresso in Top 5. Terzo tra gli italiani è Flavio Cobolli (25mo). A seguire Matteo Berrettini (n.28). Matteo Arnaldi (n.41), Lorenzo Sonego (n.45), Luciano Darderi (n.48). Mattia Bellucci (n.72) e Luca Nardi (n.98). Nella prima settimana del Roland Garros, Matteo Gigante ha dato spettacolo battendo Stefanos Tsitsipas, uscito dalla Top 20 per la prima volta dal 2018. Grazie al terzo turno raggiunto a Parigi, il mancino ha guadagnato 37 posizioni in classifica e raggiunto il nuovo best ranking al numero 130. Classifica Atp: 1 Jannik Sinner (Ita) 10.880 punti 2 Carlos Alcaraz (Spa) 8.850 3 Alexander Zverev (Ger) 6.385 4 Jack Draper (Gbr) 4.800 5 Novak Djokovic (Srb) 4.630 6 Lorenzo Musetti (Ita) 4.560 7 Taylor Fritz (Usa) 4.485 8 Tommy Paul (Usa) 3.510 9 Holger Rune (Den) 3.440 10 Alex de Minaur (Aus) 3.285 .

