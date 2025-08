Tennis: Sinner si allena e posta le foto sui social

agenzia

"Alcune belle giornate di lavoro". Torna in gara negli Usa

ROMA, 01 AGO – Dopo il periodo di riposo, Jannik Sinner torna al lavoro e posta sui sociale una serie di foto dei suoi allenamenti su un campo in cemento in vista del rientro negli Usa. “Alcune belle giornate di lavoro”, scrive il numero uno al mondo che pubblica alcune foto ed un video. Tra gli “sparring partner” di questi giorni anche un sorridente Matteo Berrettini. Sinner tornerà in gara al Masters 1000 di Cincinnati.

