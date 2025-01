Tennis: Sinner vince anche match-esibizione contro Tsitsipas

agenzia

Lunedì l'esordio dell'azzurro agli Australian open contro Jarry

ROMA, 10 GEN – Jannik Sinner ha vinto in due set anche il secondo match-esibizione organizzato nella Opening Week, la settimana che precede l’Australian Open, battendo il greco Stefanos Tsitsipas 6-3, 7-6 in 1 ora e 23 minuti di partita. Martedì, Sinner aveva battuto – sempre in esibizione – l’australiano Alexei Popyrin (col punteggio di 6-4 7-6), e oggi si è ripetuto. “Sarebbe bello servire sempre in questo modo – ha detto l’altoatesino a fine partita – . Le condizioni non sono semplici, la palla è molto rapida, ma sono felice di essere tornato in Australia e ho buone sensazioni”. L’azzurro ha poi parlato del suo match di primo turno all’Australian Open, che lunedì lo vedrà scendere in campo contro il cileno Nicolas Jarry: “Ogni giornata è differente, lui serve bene, e dovrò far partire lo scambio il più possibile”.

