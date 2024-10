agenzia

Serbo batte spagnolo 6-2, 7-6

ROMA, 19 OTT – Novak Djokovic batte Rafael Nadal 6-2, 7-6 e si aggiudica la finale per il 3° posto al Six Kings Slam di Riyad in Arabia Saudita.

