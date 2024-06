Tennis: Stoccarda, rientro vincente per Berrettini

agenzia

Battuto Safiullin: 7-6(8), 5-7, 7-5. 'Non avevo più energie'

ROMA, 11 GIU – Rientro vincente per Matteo Berrettini dopo due mesi di stop. L’azzurro ha superato il primo turno dell’ATP 250 di Stoccarda battendo in tre set il russo Roman Safiullin: 7-6(8), 5-7, 7-5 in tre ore di gioco. “Non avevo più energie, questo è stato il primo match dopo due mesi – le parole di Berrettini al termine del match – Sono molto orgoglioso del modo in cui ho combattuto in campo. Non mi aspettavo nulla di diverso, soprattutto quando non giochi per tanto tempo. Dovevo divertirmi, sono contento di essere tornato e di aver vinto”. Il tennista romano agli ottavi di finale affronterà il vincente del match tra Denis Shapovalov e Matteo Martineau.

