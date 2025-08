Tennis: teenager Mboko non si ferma, in semifinale a Montreal

agenzia

Balzo nella classifica WTA: da 333/a inizio anno a top 50

ROMA, 05 AGO – E’ tempo di teenager nello sport mondiale: Victoria Mboko, 18 anni, prosegue la sua corsa da favola al Canadian Open di Montreal, approdando alla sua prima semifinale di un Wta 1000 dopo aver battuto con facilita’ nei quarti la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, in due set (6-4 6-2). In precedenza Mboko, nata negli Stati Uniti da genitori della Repubblica democratica del Congo ma di nazionalita’ canadese, aveva gia’ eliminato Coco Gauff. “Sono così emozionata di essere in semifinale qui – le parole della giovane tennista, numero 85 al mondo, nell’intervista dal campo – la mia prima volta a Montreal è stata un’esperienza incredibile”. Mboko aveva iniziato l’anno al 333° posto nella classifica mondiale e si appresta a entrare nella top 50 quando la classifica verrà aggiornata la prossima settimana. Dopo aver aperto la stagione con una striscia di 22 vittorie consecutive, in cui ha conquistato cinque titoli nel circuito ITF di livello inferiore, ha debuttato nel WTA Tour a marzo. Nella sua prima apparizione in uno Slam, ha impressionato raggiungendo il terzo turno dell’Open di Francia, e ha poi eliminato la testa di serie numero 25 Magdalena Frech al primo turno a Wimbledon. E’ la più giovane tennista a raggiungere le semifinali di Montreal. Ora dovra’ affrontare Elena Rybakina, numero 9 del tabellone, che l’ha sconfitta un mese fa a Washington.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA