Tennis: Thiem annuncia ritiro ‘2024 sarà il mio ultimo anno’

agenzia

L'austriaco, sui social, annuncio il ritiro a fine stagione

ROMA, 10 MAG – “Sono molto triste, la stagione 2024 sarà la mia ultima e alla fine di questa chiuderò la mia carriera”. Con queste parole, affidate a un videomessaggio sui social, il tennista austriaco Dominic Thiem annuncia l’addio all”attività agonistica alla fine della stagione ad appena 30 anni. “Il primo dei motivi del ritiro è perché il mio recupero non è andato come avrebbe dovuto e come volevo, la seconda ragione è perché ci stavo pensando a questa decisione già da tanto tempo”, ha aggiunto il vincitore degli Us Open nel 2020. In conclusione Thiem ha sottolineato come il suo, nel mondo del tennis, sia “stato un viaggio incredibile come giocatore, ho avuto successo e ho vinto trofei, pur con alti e bassi. E’ stata un’ esperienza incredibile. Sono comunque felice e eccitato per tutto quello che succederà in futuro”, ha concluso Thiem

