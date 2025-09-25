Tennis: Tokyo; Alcaraz si fa male a caviglia, poi riprende

agenzia

Match con Baez sospeso nel primo set per pioggia

ROMA, 25 SET – Tanto spavento per Carlos Alcaraz nel match d’esordio all’Atp 500 di Tokyo, contro l’argentino Sebastian Baez. Nel quinto game del primo set, lo spagnolo ha accusato un problema alla caviglia sinistra dopo un cambio di direzione. Si è sdraiato a terra dolorante per diversi minuti. Poi Alcaraz ha proseguito il match dopo il trattamento medico e con una vistosa fasciatura alla caviglia. Match che è stato successivamente sospeso per pioggia sul punteggio di 5-4 al primo set per lo spagnolo n.1 del mondo.

