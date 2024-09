Tennis: Tokyo; eliminati al primo turno Tiafoe e Tsitsipas

agenzia

Continua il momento difficile del greco

ROMA, 26 SET – L’americano Frances Tiafoe, testa di serie n. 7 e semifinalista agli ultimi US Open, e il greco Stefanos Tsitsipas (n. 4) sono stati entrambi eliminati al primo turno del torneo di Tokyo. Tiafoe (15/o classificato al mondo) ha perso in due set, 7-5, 6-3, contro il connazionale Brandon Nakashima (36 Atp). Tsitsipas (12/o), due volte finalista del Grande Slam, ha perso in tre set 4-6, 6-1, 6-2 contro un altro americano, Alex Michelsen (49 Atp), proveniente dalle qualificazioni. Il greco, vincitore sulla terra battuta del Masters 1000 di Monte Carlo in aprile, sta attraversando un periodo difficile, segnato dalla recente separazione dal padre allenatore. Eliminato al primo turno degli US Open a fine agosto, l’ex numero 3 del mondo, finalista agli Open di Francia 2021 e agli Australian Open 2023, è uscito dalla top 10 e ha vinto solo due titoli in due stagioni.

