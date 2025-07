Tennis: US Open; doppio misto, Sinner c’è, coppia con Navarro

agenzia

14 binomi scelti in base a ranking singolare, Alcaraz e Raducanu

NEW YORK, 29 LUG – Venus Williams, tornata in campo la scorsa settimana dopo oltre un anno di pausa dal tennis agonistico, gareggerà insieme a Reilly Opelka nel doppio misto agli US Open. Williams, sette volte campionessa del Grande Slam in singolare che ha compiuto 45 anni il mese scorso, e il connazionale Opelka sono tra le 14 coppie selezionate per il rinnovato evento del 19-20 agosto dalla ‘US Tennis Association’. Venus Williams ha vinto il suo match d’esordio in singolare e doppio al DC Open la scorsa settimana, nel suo primo torneo Wta dal Miami Open dello scorso anno. È anche pronta a giocare con una wild card al Cincinnati Open del mese prossimo e potrebbe chiedere una wild card anche per gli US Open in singolare, ma si prevede che le wild card saranno annunciate tra circa due settimane. Quanto al doppio misto, la coppia vincitrice degli US Open riceverà 1 milione di dollari. Otto binomi hanno ricevuto l’accesso diretto al torneo in base alla classifica combinata di singolare, in primis quella formata da Jannik Sinner, numero uno al mondo, campione in carica di singolare agli US Open, Wimbledon e Australian Open, e dalla statunitense Emma Navarro. Tra le altre coppie ceh saranno in campo figurano quella del britannico Jack Draper, quinto nel ranking Atp e della spagnola Paula Badosa, poi il tedesco Alexander Zverev, con la svizzera Belinda Bencic, l’americano Taylor Fritz con la kazaka Elena Rybakina, il danese Holger Rune con l’americana Amanda Anisimova, il vincitore degli US Open 2021 Daniil Medvedev con la connazionale russa Mirra Andreeva, gli americani Jessica Pegula e Tommy Paul, la polacca Iga Swiatek con il norvegese Casper Ruud. Tra le altre coppie wild card figurano il cinque volte campione del Grande Slam in singolare e numero due al mondo Carlos Alcaraz dalla Spagna con la britannica Emma Raducanu, gli americani Madison Keys e Frances Tiafoe, la numero uno al mondo nel doppio femminile Taylor Townsend e la connazionale americana Ben Shelton, le italiane Sara Errani e Andrea Vavassori e i serbi Olga Danilovic e Novak Djokovic.

