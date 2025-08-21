Tennis: Us Open, Errani-Vavassori in finale nel doppio misto

agenzia

Azzurri eliminano Collins-Harrison e affronteranno Swiatek-Ruud

ROMA, 21 AGO – Sara Errani e Andrea Vavassori conquistano la finale del doppio misto agli Us Open di tennis. La coppia azzurra ha battuto 4-2 4-2 in semifinale gli americani Danielle Collins e Christian Harrison e ora affronterà il duo testa di serie n.3 formato dalla polacca Iga Swiatek e dal norvegese Casper Ruud, che a loro volta hanno eliminato la coppia favorita del torneo: la statunitense Jessica Pegula e il britannico Jack Draper.

