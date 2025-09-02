Tennis: Us Open, Paolini-Errani conquistano i quarti nel doppio

agenzia

Le azzurre battono Stollar-Wu, ora contro Muhammad-Schuurs

ROMA, 02 SET – Jasmine Paolini e Sara Errani accedono ai quarti di finale del doppio femminile agli Us Open di tennis, in corso a New York. Negli ottavi le azzurre seconde favorite del tabellone hanno superato 6-1 2-6 6-3 la coppia formata dall’ungherese Fanny Stollar e dalla taiwanese Fang-Hsien Wu. Al prossimo turno sul cemento di Flushing Meadows la Paolini e la Errani sfideranno la statunitense Asia Muhammad e la nederlandese Demi Schuurs, settime nel seeding dello slam statunitense.

