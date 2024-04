Tennis: Vavassori ripescato a Barcellona al posto di Khachanov

agenzia

Esordirà direttamente al 2/o turno contro Bautista-Agut

ROMA, 16 APR – Si aggiunge un italiano nel main draw dell’Atp 500 di Barcellona: Andrea Vavassori, numero 156 del mondo, è stato infatti ripescato come lucky loser al posto di Karen Khachanov, testa di serie numero 7, che godeva di un bye al primo turno. Il torinese esordirà direttamente al secondo turno contro Roberto Bautista Agut, numero 84 del mondo, che ha superato al primo turno Roman Safiullin e ha ottenuto la vittoria numero 399 nel circuito Atp in carriera. Vavassori era iscritto anche al torneo di doppio in coppia con Simone Bolelli. La coppia azzurra si è arresa al primo turno contro gli argentini Maximo Gonzalez e Andreas Molteni.

