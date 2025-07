Tennis: Venus Williams record longevità, avanti a Whasington

agenzia

A 45 anni supera primo turno, meglio di lei solo Navratilova

ROMA, 23 LUG – Venus Williams ancora da record: a 45 anni, è la giocatrice più in là con gli anni a vincere un match di singolare WTA dal 2004, quando l’allora 47enne Martina Navratilova superò Catalina Castaño a Wimbledon. Venus, sette volte campionessa Slam, ha iniziato il suo percorso al DC Open, il WTA 500 di Washington, battendo 6-3 6-4 Peyton Stearns, numero 35 del mondo. La maggiore delle sorelle Williams non vinceva una partita di singolare da Cincinnati 2023, e allora sconfisse una Top 20, l’allora numero 16 WTA Veronika Kudermetova. “E’ il primo passo, e la prima partita è sempre estremamente difficile – ha detto Williams dopo il match – È difficile descrivere quanto sia complicato giocare una prima partita dopo tanto tempo di stop. Entrando in campo, sento ancora di avere il tennis per poter vincere, ma si tratta di riuscirci davvero. Quindi giocare un buon match e vincere è il miglior risultato possibile. Poi sono qui con i miei amici, la mia famiglia, persone a cui voglio bene. Sento anche tanto affetto da parte dei tifosi. E’ stata semplicemente una serata meravigliosa”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA