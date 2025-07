Tennis: Venus Williams torna a 45 anni e vince in doppio

agenzia

Ex n.1 al mondo era ferma da 16 mesi per intervento all'utero

ROMA, 22 LUG – Venus Williams è tornata al tennis agonistico dopo una pausa di 16 mesi, durante i quali si e’ dovuta sottoporre a un intervento all’utero, con una vittoria in doppio al WTA Open di Whasington. La 45enne americana in coppia con la connazionale Hailey Baptiste ha battuto agli ottavi la canadese Eugenie Bouchard e la statunitense Clervie Ngounoue per 6-3, 6-1. “Probabilmente è ancora più difficile giocare questo incontro appena rientrata perché non sono una giocatrice di doppio – ha detto Williams, sei Slam vinti in carriera ed ex numero 1 del tennis mondiale femminile – Ho ripreso confidenza con la palla, è semplicemente bello poter giocare: se penso che un anno fa mi preparavo a un intervento chirurgico, e ora mi preparo alla partita..”. Ora Venus e’ attesa dal primo turno di singolare, contro la connazionale Peyton Stearns. Ad assistere al suo ritorno in campo, tra i 3 milia spettatori, anche la stella della Nba, Kevin Durant. “E’ stato elettrizzante”, ha ammesso la Williams, prima di aggiungere che ora il suo focus e’ sullo stato fisico. “Voglio solo essere in salute. Puoi giocare tutte le partite del mondo, puoi fare tutte le cose del mondo, ma quando la salute se ne va o quando ti vengono tolte le opportunità, la prospettiva cambia completamente – la sua consapevolezza – Non pensavo nemmeno al tennis nel momento dell’operazione; ma il tennis è uno sport, è la nostra vita, letteralmente la nostra ossessione, è in realtà un culto, credo. Ma alla fine dei conti, non importa se non hai la salute. Mi ha sicuramente messo le cose in prospettiva e forse mi ha reso più facile prendere la decisione di tornare qui e magari giocare ancora più liberamente”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA