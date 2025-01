Tennis, Volandri ‘2024 straordinario, Sinner spero si migliori’

agenzia

Il capitano azzurro: "Ripetere risultati sarebbe eccellente"

ROMA, 03 GEN – “I risultati ottenuti dal nostro tennis nel 2024 sono stati straordinari, già ripetersi sarebbe eccellente. A prescindere da questo abbiamo imparato tanto nell’ultimo anno e non necessariamente dobbiamo vincere tutto ogni stagione. Noi dobbiamo sempre guardare a migliorarci, lavorando duramente e allargando l’orizzonte dei nostri progetti”. Così Filippo Volandri, capitano di Coppa Davis, ospite al Lemon Bowl, la rassegna di tennis giovanile che sta andando in scena sui campi del Foro Italico, traccia un bilancio della stagione appena conclusa e ricca di trionfi del tennis azzurro. Parlando del numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, Volandri sottolinea poi come “se c’è uno che ha le spalle larghe e sa gestire le difficoltà, è proprio Jannik. Non solo spero che si confermi, ma che si migliori, anche perché lui non è uno che si accontenta. Jannik ha sempre bisogno di nuovi stimoli e ce li ha in testa per ripartire da dove ha chiuso. Per quanto mi riguarda, sono sicuro che vivrà un’altra stagione straordinaria”. Non può mancare un commento sulla Davis con Volandri che ammette che “se cercavamo uno stimolo in più dopo le due vittorie, lo abbiamo trovato dato che giocheremo in casa a Bologna”. Infine un pensiero sul Lemon Bowl, torneo “mai giocato, ma guardavo con un po’ di invidia i coetanei che andavano a Roma per il torneo. Negli anni abbiamo visto quanto questo evento sia importante per i ragazzi. A questa età c’è tutto il tempo per imparare, io stesso fino ai 16 anni non giocavo neanche tutti i giorni, ciò che guardo in questi ragazzi è come si approcciano e quanto si divertono giocando a tennis”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA