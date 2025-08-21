Tennis: Winston-Salem, eliminati agli ottavi Darderi e Sonego

agenzia

Azzurri ko rispettivamente contro Kecmanovic e Munar

ROMA, 21 AGO – Si fermano agli ottavi di finale Luciano Darderi e Lorenzo Sonego nell’Atp 250 di Winston-Salem, in North Carolina. Terza testa di serie del torneo americano, Darderi è andato ko per 6-3 6-1 contro il serbo Miomir Kecmanovic, 12mo del seeding. Quinto favorito del tabellone, Sonego ha ceduto invece dopo tre set 4-6 6-4 6-1 allo spagnolo Jaume Munar, testa di serie n.12 a Winston-Salem.

